Песня «Вызов» Shaman'a стала саундтреком одноименного шоу

Фото: © пресс-служба ТНТ
Певец Shaman выпустил новую песню в пятницу, 14 октября. Композиция стала
саундреком спортивно-интеллектуальное шоу «Вызов» и будет звучать в каждом
выпуске проекта, сообщила пресс-служба канала ТНТ.
«Я посмотрел видео со съемок ТВ-шоу, напитался его энергетикой.
Это новый для меня опыт, выступить в качестве создателя саундтрека. Тоже, в
каком-то смысле, вызов. Уверен, моя музыка придаст участникам сил идти до
конца, несмотря ни на что», — цитирует пресс-служба ТНТ музыканта.
По правилам проекта «Вызов» участники поделятся на пары,
каждая из которых будет состоять из представителя шоу-бизнеса и ученого. Парам
придется проходить испытания в борьбе за 10 миллионов рублей.
Премьера шоу «Вызов» состоится 15 октября в 14.00 на канале
ТНТ.
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