Песня «Вызов» Shaman'a стала саундтреком одноименного шоу

Певец Shaman выпустил новую песню в пятницу, 14 октября. Композиция стала саундреком спортивно-интеллектуальное шоу «Вызов» и будет звучать в каждом выпуске проекта, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

«Я посмотрел видео со съемок ТВ-шоу, напитался его энергетикой. Это новый для меня опыт, выступить в качестве создателя саундтрека. Тоже, в каком-то смысле, вызов. Уверен, моя музыка придаст участникам сил идти до конца, несмотря ни на что», — цитирует пресс-служба ТНТ музыканта.

По правилам проекта «Вызов» участники поделятся на пары, каждая из которых будет состоять из представителя шоу-бизнеса и ученого. Парам придется проходить испытания в борьбе за 10 миллионов рублей.

Премьера шоу «Вызов» состоится 15 октября в 14.00 на канале ТНТ.