Члены НАТО на шестой встрече контактной группы по обороне Украины решили передать ей оружия «столько, сколько потребуется». Приоритет будет отдан системам ПВО и высокоточным вооружениям. Помогут ли они Киеву переломить ход СВО?

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече пообещал оказать Украине «непоколебимую поддержку», поскольку, по его словам, победа России «станет поражением для всех нас». Это замечание было направлено членам альянса, открыто сомневающимся в курсе на затягивание конфликта. Ряд стран, например, Германию, обвиняют в саботаже поставок оружия Киеву.

После массированного ракетного удара по Украине после нападения на Крымский мост Запад решил укрепить противовоздушную оборону «восточного партнера». США поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, Германия — IRIS-T.

Альянс продолжит поставку вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточного оружия. Речь идет о реактивной системе залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и ее гусеничной версии M270 MLRS (MARS II), а также управляемых снарядах M982 Excalibur. Так ли опасны эти вооружения и что Вооруженные силы России им могут противопоставить?

Небо под прицелом

NASAMS — современный ЗРК средней дальности норвежско-американской разработки. Он может поражать цели на дальности от 20 до 180 километров (в зависимости от типа ракеты), высоте — до 21 километра. США рассчитывают «в самом ближайшем будущем» передать Киеву первых два таких комплекса.

Но поставка других NASAMS займет продолжительное время, вероятно годы. ЗРК — сложные системы, делают их долго. Сами страны НАТО сталкиваются с дефицитом систем ПВО и поэтому «оголять» свои армии ради Украины не станут.

Такими же темпами будут идти и поставки IRIS-T. Их даже еще нет на вооружении Германии. Поэтому Украине отдали только один комплекс, скорее всего, для испытаний в боевых условиях. Поставка еще трех таких ЗРК должна начаться в следующем году, конкретные сроки пока неизвестны.

IRIS-T — современная и мощная система. Дальность пуска ракеты — 40 километров, досягаемость по высоте — 20 километров. Достоинство этого комплекса — эффективные радиолокационные станции, в том числе, пассивные.

Чем ответит Россия? Построение работоспособной ПВО для Украины с учетом ее огромной территории займет долгие годы и обойдется в миллиарды долларов.

Поставка нескольких комплексов сможет лишь отчасти заместить украинские ЗРК советского производства, выбитые российской армией. А счет уничтоженных систем ПВО у Киева идет на сотни.

NASAMS и IRIS-T, конечно, осложнят действия российской авиации, но только лишь в тех районах, где будут размещены. Они способны поражать и крылатые ракеты. Но против высокоскоростных целей типа ракет «Оникс» эти ЗРК — малоэффективны. Не «по зубам» им будут «Искандеры» и уже тем более гиперзвуковые «Кинжалы».

Да и сами эти комплексы станут приоритетной целью для российской армии. За ними будет объявлена охота.

Выстрелил — забыл

Киев накануне сообщил о получении от США еще четырех РСЗО HIMARS в дополнение к 16 единицам, поставленным ранее. Кроме того, в ближайшие недели Германия отправит украинской армии системы MLRS (MARS II)

Колесная HIMARS и гусеничная MLRS — семейство американских реактивных систем залпового огня. Их главная фишка — в боеприпасах со спутниковым GPS-наведением. В ракеты с дальностью в десятки километров вводятся точные координаты, и они бьют точно в цель. Это принцип у военных называется «выстрелил и забыл».

Фото : The National GuardSgt. 1st Class Robert Jordan/North Carolina National Guard

По такому же принципу действует 155-миллиметровый управляемый артиллерийский снаряд Excalibur с дальностью до 40 километров. Страны НАТО поставили Украине уже тысячи таких боеприпасов.

Системы со спутниковым наведением — смертоносное оружие. Его эффективность на Украине объясняется тем, что оно работает в рамках разведывательно-ударных комплексов. Разведсистемы НАТО обнаруживают цель, тут же передают координаты украинским военным, а те наносят удар по ней ракетами HIMARS (MLRS) или снарядами Excalibur.

Артиллерия ведет огонь управляемыми снарядами Excalibur Фото : Wikimedia

Натовская разведка оказывает огромную помощь украинской армии. Западные спутники, разведывательные самолеты и дроны ведут постоянный мониторинг в зоне специальной операции, снабжая ВСУ в режиме «онлайн» точной информацией. В связке с ними работают ударные комплексы.

Чем ответит Россия? Концепция разведывательно-ударных комплексов используется и в российской армии. Но достаточного развития она не получила. Если с ударными системами — артиллерией, ракетами — все очень не плохо, а возможно даже лучше, чем в НАТО, то с разведывательным компонентом дело обстоит не важно.

Проблему могут исправить средние и тяжелые беспилотники: их начали только поставлять в войска. Они позволят вести разведку на большом удалении, не заходя в зону ПВО противника. Такие дроны смогут выявлять и наводить артиллерию и ракеты на те же установки HIMARS. Благо, что по количеству «стволов» российская армия на порядок превосходит украинскую.

Не нужно забывать, что воюет не «железо» само по себе, а сложные системы. В них равное значение имеют техника, органы управления, снабжения и, прежде всего, люди (грамотные и мотивированные кадры).

Например, в 1941 году вермахт на старых танках бил Красную армию на совершенных по тем временам Т-34 и КВ, а в 1945-м уже красноармейцы громили немцев, вооруженных навороченными «тиграми» и «пантерами».