Новогодний фейерверк и праздничную программу отменят в Новосибирске

Новосибирск, несмотря на статус новогодней столицы России, откажется от масштабных празднований и фейерверка, сказал на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Статус новогодней столицы — это не наше решение, а федеральный проект. Решения принимались до событий, связанных со спецоперацией и частичной мобилизацией. Сегодня понятно, что данные праздничные мероприятия не должны быть вызывающими, поэтому принимаются решения по изменению программ», — сказал Локоть.

По его словам, департамент культуры мэрии сократит программу, в том числе, по бюджетам. Мэрия откажется от праздничного фейерверка, мероприятий, связанных с перекрытием площади Ленина, установлением сцены, проведением праздничного концерта.

«Мы решили сделать акцент на организацию праздника для детей. Выходим с инициативой принять детей Донбасса и других освобожденных территорий. Для того, чтобы это обеспечить и создать праздничное настроение у детей, считаем, что ряд затрат нужно сохранить», — заявил градоначальник.