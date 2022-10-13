Вывеску IKEA демонтировали в Новосибирске

Вывеску IKEA ликивдировали с ТЦ «Мега» в ночь на четверг в Новосибирске. Видео с демонтажем выложил один из подписчиков публика «АСТ-54».

Шведская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA, имеющая 16 магазинов в России, приостановила работу в стране в начале марта, после объявления о начале специальной военной операции. В июне компания объявила об окончательном уходе. продаже фабрик и увольнении сотрудников.

Перед закрытием стало известно, что компания устроит закрытую распродажу для сотрудников, а в июле объявила о старте онлайн-распродажи для всех, но только онлайн. Из-за большого спроса первые несколько дней сайт IKEA не работал.

Площади магазинов IKEA в России — около 7,9 тысяч квадратных метров. В 2019 году их посетило 67 миллионов покупателей. Выручка компании за этот год составила 115,5 миллиардов рублей.

В сентябре в России провели опрос, касающихся ушедших с рынка зарубежных брендов. Наибольшей потерей респонденты посчитали IKEA — этот вариант выбрали 27,2% опрошенных.

Однако 77% респондентов отметили, что в результате ухода зарубежных компаний с отечественного рынка стали чаще покупать товары российского производства.