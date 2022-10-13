НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Вывеску IKEA демонтировали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
175 0

Вывеску IKEA ликивдировали с ТЦ «Мега» в ночь на четверг в Новосибирске. Видео с демонтажем выложил один из подписчиков публика «АСТ-54».

Шведская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA, имеющая 16 магазинов в России, приостановила работу в стране в начале марта, после объявления о начале специальной военной операции. В июне компания объявила об окончательном уходе. продаже фабрик и увольнении сотрудников.

Перед закрытием стало известно, что компания устроит закрытую распродажу для сотрудников, а в июле объявила о старте онлайн-распродажи для всех, но только онлайн. Из-за большого спроса первые несколько дней сайт IKEA не работал.

Площади магазинов IKEA в России — около 7,9 тысяч квадратных метров. В 2019 году их посетило 67 миллионов покупателей. Выручка компании за этот год составила 115,5 миллиардов рублей.


В сентябре в России провели опрос, касающихся ушедших с рынка зарубежных брендов. Наибольшей потерей респонденты посчитали IKEA — этот вариант выбрали 27,2% опрошенных. 

Однако 77% респондентов отметили, что в результате ухода зарубежных компаний с отечественного рынка стали чаще покупать товары российского производства.

Еще по теме
Иркутск получит бразильского побратима
Артемий Лебедев впервые похвалил Новосибирск
Мэрия Новосибирска поспешила вернуть стелу в честь героев ВОВ
Новосибирская область отменила салют в честь 85-летия региона
смотреть все
Жизнь #Город #Торговля #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Европа нашла замену российскому газу
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин призвал к пересмотру мировой финансовой системы
Власти подтвердили гибель пяти мобилизованных в зоне СВО
Офис Зеленского заявил о новых ударах по Киевской области
Аппарат DART впервые в истории изменил траекторию астероида
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
64
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
57
Байден посчитал Путина рациональным игроком
53
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
41
Медведев увидел необходимость демонтажа Украины