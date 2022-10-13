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Тюменка с надписью «Нет вобле» избежала штрафа за дискредитацию армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центральный районный суд Тюмени прекратил дело о дискредитации армии в отношении девушки, которая нанесла мелом надпись. Она смогла доказать, что за звездочками скрывалась фраза «Нет вобле».

В сентябре жительница Тюмени написал мелом на асфальте надпись, часть которой зашифровала звездочками.

Полицейские составили на нее протокол по части 1 статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Ей грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Девушка сказала в суде, что написала «Нет вобле», так как она не любит этот вид рыб. По данным материалов дела, опубликованных в телеграм-канале «Тюмень —  богатый регион» этот тезис в суде не смогли опровергнуть. Поэтому судья прекратил производство по делу и постановил вернуть синий мелок девушке.

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