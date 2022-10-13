Тюменка с надписью «Нет вобле» избежала штрафа за дискредитацию армии

Центральный районный суд Тюмени прекратил дело о дискредитации
армии в отношении девушки, которая нанесла мелом надпись. Она смогла доказать,
что за звездочками скрывалась фраза «Нет вобле».
В сентябре жительница Тюмени написал мелом на асфальте
надпись, часть которой зашифровала звездочками.
Полицейские составили на нее протокол по части 1 статье
20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС
РФ). Ей грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Девушка сказала в суде, что написала «Нет вобле», так как она не любит этот вид рыб. По данным материалов дела, опубликованных в телеграм-канале «Тюмень — богатый регион» этот тезис в суде не смогли опровергнуть. Поэтому судья прекратил производство по делу и постановил вернуть синий мелок девушке.