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Новый ведущий появился в хейт-шоу «Прожарка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ4

Андрей Бебуришвили заменил Илью Соболева в новом сезоне хейт-шоу «Прожарка», кроме в одном из выпусков он станет специальным гостем проекта, сообщила пресс-служба ТНТ4.

«Я прекрасно ощущаю себя в роли ведущего, я будто был рожден для этого. Я надеюсь, что зрители по достоинству оценят и возвращение к оригинальному оформлению студии, потому что лучшие выпуски были записаны именно в этих декорациях. И с моим участием, само собой. К тому же, у нас реальный огонь появился: мне понравилось, это было эффектно, как будто Голливуд», — цитирует пресс-служба канала Бебуришвили.

В первом выпуске 17 октября объектом прожарки станет популярный комик, шоу Stand Up на ТНТ Иван Абрамов. Высмеивать Абрамова будут его коллеги – Игорь Джабраилов, Роман Косицын, Алексей Стахович, Вика Складчикова и Андрей Бебуришвили, а специальным гостем, который добавит прожарке своего друга остроты, станет Азамат Мусагалиев.

В новых выпусках зрители увидят много жесткой сатиры и самоиронии гостей. По правилам шоу, после едких монологов всех участников гость шоу сможет дать ответный удар.

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