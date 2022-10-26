Выжить после ядерной войны: топ ретро-фильмов

Пустые города, выжженные пространства и единицы выживших: так выглядит мир после ядерной войны в кино. Постапокалиптичные истории наводят ужас, но дают надежду. В подборке представлены разные интерпретации ядерного «конца света».

«Письма мертвого человека»

СССР, 1986 год, режиссер: Константин Лопушанский

В ролях: Ролан Быков, Иосиф Рыклин, Александр Сабинин

События фильма «Письма мертвого человека» разворачиваются в безымянном городе спустя некоторое время после окончания ядерной войны. Главный герой — ученый Ларсен, который спасся и теперь выживает в подземелье исторического музея с другими уцелевшими.

Люди заняты по большей части заняты размышлениями о жизни. Кто-то пишет книгу о причинах случившегося, кто-то готовит послание будущей цивилизации, а кто-то размышляет о построении будущего подземного человечества с новой моралью и нравственностью.

Фото: © кадр из фильма «Письма мертвого человека»

Главной темой картины стал поиск смысла существования, попытка объяснить, почему развившееся человечество прибегло к самоуничтожению.

Поскольку выход фильма практически совпал с аварией на ЧАЭС, лента для своего времени оказалась острой и шокирующей. «Письма мертвого человека» получили множество наград, в числе которых Гран-при МКФ в Варне и Мангейме, Приз за режиссуру МКФ в Мадриде, Приз жюри ВКФ в Тбилиси.

«На последнем берегу»

Австралия/США, 2000 год, режиссер: Рассел Малкэй

В ролях: Арманд Ассанте, Рэйчел Уорд, Брайан Браун

«На последнем берегу» — двухсерийный постапокалиптический фильм, рассказывающий о последствиях ядерной войны.

Сюжет построен на событиях недалекого будущего. Коммунистический Китай предпринимает попытку силой вернуть Тайвань в состав государства. США вмешиваются в конфликт. Стороны не нашли сил пойти на уступки, мир погрузился в хаос ядерной войны.

Фильм «На последнем берегу» стал ремейком одноименной ленты 1959 года от режиссера Стэнли Крамера. В 1987 году писатель Аркадий Стругацкий говорил, что оригинал «На последнем берегу» — единственный фильм на тему ядерной катастрофы в зарубежном киноискусстве, который может сравниться с фильмом «Письма мертвого человека».

«Безумный Макс»

Австралия, 1979 год, режиссер: Джордж Миллер

В ролях: Мэл Гибсон, Джоэнн Сэмюэл, Хью Кияс-Берн

«В недалеком будущем не будет никакой цивилизации. Не будет никаких героев», — говорится в начале легендарного боевика-антиутопии.

События в «Безумном Максе» разворачиваются после крупной катастрофы, положившей цивилизации конец. Теперь вся жизнь сосредоточилась вдоль бесчисленных магистралей. Дорога стала способом существования. И дала многим возможность проявлять свои жестокие инстинкты.

Фото: © кадр из фильма «Безумный Макс»

В основе сюжета лежит история офицера Основного силового патруля (Main Force Patrol) Макса Рокатански. Он борется с бандой байкеров на мощных мотоциклах, которые желают отомстить герою за убитого товарища.

«Разделитель»

США/Германия/Канада, 2011 год, режиссер: Ксавье Жанс

В ролях: Майло Вентимилья, Майкл Бин, Лорен Джерман

Постапокалиптический фильм ужасов «Разделитель» рассказывает о людях, которые оказались в замкнутом пространстве и вынуждены вместе сосуществовать.

Действие фильма разворачиваются в подвале одного из зданий в Нью-Йорке, который стал спасательным бункером для девяти выживших людей, когда город был подвергнут ядерной атаке.

У выживших есть относительно большой запас бобов и воды, работает генератор. Со временем выясняется, что не все жители бункера живут на равных условиях. Более того, снаружи их ждет угроза в виде неизвестных людей.

«Робот Джокс»

США/Италия, 1989 год, режиссер: Стюарт Гордон

В ролях: Гэри Грэм, Энн-Мари Джонсон, Пол Косло

Фантастический фильм «Робот Джокс» рассказывает про битвы гигантских роботов спустя 50 лет после завершения ядерной войны, едва не уничтожившей человечество.

По сюжету, после ядерной катастрофы любые конфликты между государствами решаются с помощью боев. На них выставляют гигантских роботов, управляемых пилотами, сидящими внутри.

Фото: © кадр из фильма «Робот Джокс»

Ахиллес, выходец с Аляски, является последней надеждой американцев. Ему противостоит русский пилот Александр, на счету которого уже несколько побед над его соотечественниками.

«Шестиструнный самурай»

США, 1998 год, режиссер: Лэнс Манджиа

В ролях: Джеффри Фэлкон, Джастин МакГуайр, Ким Де Анджело

В фильме «Шестиструнный самурай» описывает события мира альтернативной истории США, в котором СССР удалось выиграть Третью мировую войну, совершив несколько ядерных ударов по Америке.

Фото: © кадр из фильма «Шестиструнный самурай»

По сюжету, после войны мир превратился в бескрайнюю пустыню, а банды дикарей и головорезов в жестоких схватках пытаются истребить друг друга. Противостоять им может только классический супергерой. Он виртуозно играет на гитаре и владеет самурайским мечом.

Фильм собрал множество хвалебных отзывов от журналов, обозревающих работы альтернативного, культового и независимого киноискусства.