Первый канал объявил пары «Ледникового периода»

Первый канал объявил дату премьеры нового сезона «Ледникового периода» и назвал всех участников проекта.

Новый сезон «Ледникового периода» стартует 15 октября и будет выходить по субботам в 18.20. В шоу примут участие 12 пар, состоящие из артиста и профессионального фигуриста:

Елена Ильиных и актер Егор Бероев

Виктория Синицына и конькобежец Иван Скобрев

Роман Костомаров и актриса Валерия Ланская

Максим Маринин и актриса Дарья Мороз

Александр Энберт и телеведущая Регина Тодоренко

Евгения Медведева и блогер Даня Милохин

Иван Букин и ведущая Алла Михеева

Никита Кацалапов и актриса Лиза Арзамасова

Дмитрий Соловьев и певица Наталья Подольская

Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко

Оксана Домнина и актер Марат Башаров

Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников

Ведущими проекта стали Алексей Ягудин и Алина Загитова, к ним присоединилась Анна Щербакова. В первом выпуске выступление пар оценит жюри, в состав которого вошли Елена Чайковская, Татьяна Навка, Светлана Захарова, Елена Летучая, Дмитрий Хрусталев.