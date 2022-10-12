Первый канал объявил пары «Ледникового периода»

Фото: © пресс-служба Первого канала
Первый канал объявил дату премьеры нового сезона «Ледникового
периода» и назвал всех участников проекта.
Новый сезон «Ледникового периода» стартует 15 октября и
будет выходить по субботам в 18.20. В шоу примут участие 12 пар, состоящие из
артиста и профессионального фигуриста:
- Елена Ильиных и актер Егор Бероев
- Виктория Синицына и конькобежец Иван Скобрев
- Роман Костомаров и актриса Валерия Ланская
- Максим Маринин и актриса Дарья Мороз
- Александр Энберт и телеведущая Регина Тодоренко
- Евгения Медведева и блогер Даня Милохин
- Иван Букин и ведущая Алла Михеева
- Никита Кацалапов и актриса Лиза Арзамасова
- Дмитрий Соловьев и певица Наталья Подольская
- Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко
- Оксана Домнина и актер Марат Башаров
- Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников
Ведущими проекта стали Алексей Ягудин и Алина Загитова, к ним присоединилась Анна Щербакова. В первом выпуске выступление пар оценит жюри, в состав которого вошли Елена Чайковская, Татьяна Навка, Светлана Захарова, Елена Летучая, Дмитрий Хрусталев.