НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Первый канал объявил пары «Ледникового периода»

Источник:
Sibnet.ru
308 0
Фото: © пресс-служба Первого канала

Первый канал объявил дату премьеры нового сезона «Ледникового периода» и назвал всех участников проекта.

Новый сезон «Ледникового периода» стартует 15 октября и будет выходить по субботам в 18.20. В шоу примут участие 12 пар, состоящие из артиста и профессионального фигуриста:

  • Елена Ильиных и актер Егор Бероев
  • Виктория Синицына и конькобежец Иван Скобрев
  • Роман Костомаров и актриса Валерия Ланская
  • Максим Маринин и актриса Дарья Мороз
  • Александр Энберт и телеведущая Регина Тодоренко
  • Евгения Медведева и блогер Даня Милохин
  • Иван Букин и ведущая Алла Михеева
  • Никита Кацалапов и актриса Лиза Арзамасова
  • Дмитрий Соловьев и певица Наталья Подольская
  • Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко
  • Оксана Домнина и актер Марат Башаров
  • Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников

Ведущими проекта стали Алексей Ягудин и Алина Загитова, к ним присоединилась Анна Щербакова. В первом выпуске выступление пар оценит жюри, в состав которого вошли Елена Чайковская, Татьяна Навка, Светлана Захарова, Елена Летучая, Дмитрий Хрусталев.

Еще по теме
Раскрыты правила нового шоу «Наследники и самозванцы»
Новогодние телешоу станут скромнее
Второй сезон «Триггера» покажут на Первом канале
Главного интригана выгнали из шоу «Звезды в Африке 3»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Европа нашла замену российскому газу
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
72
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
64
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
54
Байден посчитал Путина рациональным игроком
53
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
41
Медведев увидел необходимость демонтажа Украины