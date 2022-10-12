Землетрясение произошло в Новосибирской области

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Купинском районе Новосибирской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
В 20.10 местного времени во вторник от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН поступило сообщение о сейсмособытии. Жители населенных пунктов соседних Чистоозерного и Татарского районов звонили в МЧС и жаловались на незначительные и малоощущаемые колебания земной поверхности.
Специалисты проводят проверку социально-значимых объектов и
объектов ЖКХ. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
«Обращаем внимание, что некоторые люди и граждане, проживающие на верхних
этажах высотных зданий, могут чувствовать даже незначительные подземные толчки.
Просим сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям, особенно
не пользоваться информацией частных лиц, размещающих свои рассуждения в интернет
пространстве», — сообщает МЧС.