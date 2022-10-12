Землетрясение произошло в Новосибирской области

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Купинском районе Новосибирской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

В 20.10 местного времени во вторник от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН поступило сообщение о сейсмособытии. Жители населенных пунктов соседних Чистоозерного и Татарского районов звонили в МЧС и жаловались на незначительные и малоощущаемые колебания земной поверхности.

Специалисты проводят проверку социально-значимых объектов и объектов ЖКХ. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.



«Обращаем внимание, что некоторые люди и граждане, проживающие на верхних этажах высотных зданий, могут чувствовать даже незначительные подземные толчки. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям, особенно не пользоваться информацией частных лиц, размещающих свои рассуждения в интернет пространстве», — сообщает МЧС.

