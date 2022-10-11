НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин продлил продовольственное эмбарго

Источник:
Sibnet.ru
628 9
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин продлил действие российских санкций, которые вводят эмбарго на поставку в Россию ряда европейских продовольственных товаров. Теперь ограничительные меры будут действовать до конца 2023 года.

Впервые продовольственное эмбарго ввели в 2014 года. В список запрещенных попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из Евросоюза, США, Австралии, Норвегии, Канады и Украины.

Санкции предусматривают уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в нарушение правил. Так, за первые пять лет действия ограничений Россельхознадзор уничтожил 36,17 тысячи тонн санкционной продукции.

Российское эмбарго было введено в ответ на санкции Евросоюза, принятые в июле 2014 года на фоне присоединения Крыма к России, а также из-за ситуации на Украине.

Еще по теме
Агентство по делам одиночества предложили создать в России
Госдума рассмотрит замену мобилизации альтернативной службой
Электросамокаты попали в ПДД
ЗАГСы мобилизовались: зачем все начали жениться
смотреть все
Политика #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
«Что дальше, русские?»: как взорвали Крымский мост
Обсуждение (9)
Картина дня
Евросоюз обсудит девятый пакет санкций против России
Кремль разглядел «уши США» на Украине
Путин продлил продовольственное эмбарго
Производители продуктов попросили смягчения сроков годности
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
60
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
53
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
40
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
38
Медведев увидел необходимость демонтажа Украины