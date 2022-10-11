Путин продлил продовольственное эмбарго

Президент Владимир Путин продлил действие российских санкций, которые вводят эмбарго на поставку в Россию ряда европейских продовольственных товаров. Теперь ограничительные меры будут действовать до конца 2023 года.

Впервые продовольственное эмбарго ввели в 2014 года. В список запрещенных попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из Евросоюза, США, Австралии, Норвегии, Канады и Украины.

Санкции предусматривают уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в нарушение правил. Так, за первые пять лет действия ограничений Россельхознадзор уничтожил 36,17 тысячи тонн санкционной продукции.

Российское эмбарго было введено в ответ на санкции Евросоюза, принятые в июле 2014 года на фоне присоединения Крыма к России, а также из-за ситуации на Украине.