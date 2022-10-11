Рестораны в России зафиксировали отток посетителей

Количество посетителей уменьшилось в российских кафе, ресторанах и барах с начала мобилизации, но говорить о критической ситуации преждевременно, сообщили представители отрасли.

«Мы наблюдаем снижение трафика и выручки в ресторанах с 21 сентября приблизительно на 25-30%. По нашим оценкам, гости переходят к сберегательной модели поведения», — цитируют РИА Новости совладельца сети ресторанов Black Star Burger Юрия Левитаса.

Но делать прогнозы по восстановлению показателей пока рано, добавил он. Директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов также отметил падение объема заказов.

«В последние пару недель ситуация резко изменилась — объем заказов в залах и на доставке снизился на 10%. Пропорционально уменьшилась и выручка заведений, так как средний чек заказов практически не менялся», — объяснил он.

По его мнению, на поведение потребителей влияют внешние факторы — резкие изменения экономической или геополитической ситуации, во время которых жители России переходят в «режим сбережения».

Но говорить о критичной ситуации преждевременно. В этом году рестораторы уже фиксировали падение выручки, но затем спрос восстановился. И сейчас при отсутствии экономических «шоков» трафик восстановится примерно за пару месяцев, объяснили рестораторы.