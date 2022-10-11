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Виски и ром из‑за рубежа станут дефицитом к Новому году

Источник:
"Известия"
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Полка с алкоголем
Фото: © Sibnet.ru

Дефицит импортного крепкого алкоголя может возникнуть в России в ближайшие два месяца, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

В крупных федеральных сетях заканчиваются запасы таких брендов виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. Практически не осталось рома Bacardi, ликеров Baileys и Sheridan's, а также европейских брендов коньяка и текилы.

«Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%», — цитируют «Известия» Караваева.

Сейчас торговые сети, по его словам, распродают остатки, и в ближайшие пару месяцев российские потребители могут столкнуться с дефицитом импортного алкоголя.

Между тем, сами ритейлеры могут не учитывать все возможности российской промышленности, способной заменить иностранный премиум. «Дефицита спиртного нет и не будет», — заверил представитель Росалкогольрегулирования.

Каким бывает пиво

В 2022 году объем отечественного производства алкогольных напитков увеличился на 12,3% на фоне неизменного спроса и сокращающейся доли импортной продукции.

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Экономика #Продукты #Санкции
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