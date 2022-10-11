Минобороны Белоруссии не будет воевать при одном условии

Белоруссия не будет воевать с соседними государствами, если они не будут делать неправильные шаги, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

«Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет», — отметил глава оборонного ведомства.

Он призвал Украину не провоцировать белорусскую сторону и отказаться от информационных вбросов о якобы готовящемся нападении со стороны Минска.

«Мы фиксируем, что наши соседи-украинцы озаботились сегодня тем, что со стороны Вооруженных сил Республики Беларусь могут осуществляться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящемся нападении с нашей стороны. У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас — мы с вами воевать не собираемся», — говорится в заявлении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Украине абсолютно не нужно открывать второй фронт на белорусских границах, но их толкает Запад к развязыванию этой войны.