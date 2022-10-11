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Минобороны Белоруссии не будет воевать при одном условии

Источник:
ТАСС
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Фото: Информационное агентство БелТА / CC BY 3.0

Белоруссия не будет воевать с соседними государствами, если они не будут делать неправильные шаги, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

«Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет», — отметил глава оборонного ведомства.

Он призвал Украину не провоцировать белорусскую сторону и отказаться от информационных вбросов о якобы готовящемся нападении со стороны Минска.

«Мы фиксируем, что наши соседи-украинцы озаботились сегодня тем, что со стороны Вооруженных сил Республики Беларусь могут осуществляться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящемся нападении с нашей стороны. У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас — мы с вами воевать не собираемся», — говорится в заявлении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Украине абсолютно не нужно открывать второй фронт на белорусских границах, но их толкает Запад к развязыванию этой войны.

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Топ комментариев

MuCbE

Ля ты переобуавешься на ходу конечно

mosquito__2010

Другими словами Германия - страна спонсор терроризма.

MuCbE

Помимо нацизма еще и терроризм. Столько поводов для гордости у украинского народа

nicollaich

В субботу мировые политики гордились украиной после взрыва на Крымском мосту. Сегодня будут гордиться?