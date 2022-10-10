Американская валюта пойдет вверх к концу текущего года, в том числе, и потому, что российскому бюджету выгоден слабый рубль, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Ожидается, что цены на нефть сильно вырастут и для пополнения российского бюджета будет выгоден более слабый курс рубля. Поэтому с высокой вероятностью к концу года курс доллара будет расти и может достигнуть 68-70 рублей», — сказал «Российской газете» Вавилов.

По его словам, в октябре доллар вырастет до 62-63 рублей, в ноябре — 65-66 и в декабре — 68-70.

Европейская же валюта на фоне погружения ЕС в рецессию и полноценный кризис, по прогнозам эксперта, продолжит свое падение. По отношению к рублю курс формируется через отношение евро к доллару. Поэтому к концу года европейская валюта может стоить около 65-66 рублей.

«Сейчас же, по сути, наш внутренний валютный рынок превратился в некую "песочницу", на которую не действуют внешние факторы, а влияют лишь внутренние механизмы спроса и предложения», — отмечает Вавилов.