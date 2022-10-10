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Депутат заявил о необходимости русского языка в авиабилетах

Источник:
Sibnet.ru
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Очередь на регистрацию в Толмачево
Фото: © Группа компаний S7

Депутат Госдумы Сергей Коткин обратился в Минтранс с просьбой обязать авиаперевозчиков печатать информацию в билетах на русском языке, так как сейчас пассажир из России может прочесть на родном языке только одну фразу — «Счастливого пути».

Коткин заявил о многочисленных поступающих жалобах граждан на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах. По его словам, вся важная информация в них изложена на английском языке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обращение.

К письму Коткин приложил копии собственных электронных билетов «Аэрофлота» за 2022 год. Представители авиакомпаний объяснили, что в международных системах бронирования Sabre и Amadeus технически невозможно создать маршрутную квитанцию и посадочные талоны на русском. Там нет кириллицы. 

Но тот же «Аэрофлот» с 1 ноября должен перейти на отечественную систему «Леонардо». Все опрошенные перевозчики уверяют, что никогда не сталкивались с жалобами, касающимися трудностей прочтения билетов. 

А в одной из авиакомпаний добавили, что полный отказ от английского языка, так как еще больше дистанцирует Россию от международного рынка авиаперевозок.

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slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

Siberian sinner

В 18 веке никакой "Уркоины" и в помине не существовало.

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.