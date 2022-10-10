НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Сердце Пармы» сорвало куш в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
600 0

Российский фильм «Сердце Пармы» занял лидирующую позицию в кинопрокате, картина показала лучшие результаты с момента начала спецоперации.

«Сердце Пармы» за первый прокатный уикенд собрало больше 130 миллионов рублей. Это лучший результат за последние восемь месяцев, когда из России ушли голливудские релизы.

Ранее самые высокие сборы за уикенд были у фильма «После. Долго и счастливо». Картина получила более 60 миллионов, а «Сердце Пармы» превзошло этот показатель более чем в два раза.

Фильм «Сердце Пармы» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В основе сюжета лежат реальные исторические события второй половины XV века. По сюжету, русский князь Михаил влюблен в юную Тичерть, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Героям ради любви приходится проходить страшные испытания.

Главные роли в проекте исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова и Сергей Пускепалис, который 20 сентября погиб в ДТП.

Еще по теме
Вышел трейлер сериала «Уэнсдэй» о семейке Аддамс
Бывший Бузовой стал актером
Алек Болдуин возобновит съемки скандальной «Ржавчины»
Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков
«Что дальше, русские?»: как взорвали Крымский мост
Обсуждение (0)
Картина дня
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
СМИ в США назвали Киев виновником взрыва Крымского моста
Медведев заявил о «стандартном раздолбайстве» при мобилизации
Доллару предсказали планомерное укрепление
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Все статьи
Топ комментариев

slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

Siberian sinner

В 18 веке никакой "Уркоины" и в помине не существовало.

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.