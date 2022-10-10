«Сердце Пармы» сорвало куш в кинотеатрах

Российский фильм «Сердце Пармы» занял лидирующую позицию в кинопрокате, картина показала лучшие результаты с момента начала спецоперации.

«Сердце Пармы» за первый прокатный уикенд собрало больше 130 миллионов рублей. Это лучший результат за последние восемь месяцев, когда из России ушли голливудские релизы.

Ранее самые высокие сборы за уикенд были у фильма «После. Долго и счастливо». Картина получила более 60 миллионов, а «Сердце Пармы» превзошло этот показатель более чем в два раза.

Фильм «Сердце Пармы» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В основе сюжета лежат реальные исторические события второй половины XV века. По сюжету, русский князь Михаил влюблен в юную Тичерть, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Героям ради любви приходится проходить страшные испытания.

Главные роли в проекте исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова и Сергей Пускепалис, который 20 сентября погиб в ДТП.