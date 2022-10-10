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Илон Маск разозлил интернет русским анекдотом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Debbie Rowe / CC BY-SA 4.0

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова разозлил пользователей интернета. Он пересказал русский анекдот с пословицей, чтобы описать ситуацию в мире.

Маск на прошлой неделе предложил план по урегулированию конфликта между Украиной и Россией мирным путем, но Украине не понравилось, что она ДНР, ЛНР, Крым, Херсон и Запорожье достанутся России.

Маск на этом не остановился. В аккаунте в Twitter он пересказал русский анекдот о крестьянине, который поймал золотую рыбку. Рыбка пообещала исполнить три желания, но с условием, что у соседа всего будет вдвое больше. Тогда мужик загадал, чтобы он остался без глаза.

«Око за око оставляет всех слепыми», — написал в Twitter Маск. На это многие пользователи начали возмущаться тем. что американец опять цитирует русские анекдоты и пословицы. «А вы знаете какие-нибудь украинские притчи или только русские?» — написал один из комментаторов.

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Sovik

По моему ВСУ сами не рады, что туда зашли.

slavaynin

до этого приходилось включать в экипаж негра

Siberian sinner

Свинопасы как есть.Ничего, кроме брезгливости не вызывают. Хуже Табаки из мультфильма "Маугли".

pepelmetal

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