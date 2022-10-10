Илон Маск разозлил интернет русским анекдотом

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова разозлил пользователей интернета. Он пересказал русский анекдот с пословицей, чтобы описать ситуацию в мире.
Маск на прошлой неделе предложил план по урегулированию конфликта между Украиной и Россией мирным путем, но Украине не понравилось, что она ДНР, ЛНР, Крым, Херсон и Запорожье достанутся России.
Маск на этом не остановился. В аккаунте в Twitter он пересказал русский анекдот о крестьянине, который поймал золотую рыбку. Рыбка пообещала исполнить три желания, но с условием, что у соседа всего будет вдвое больше. Тогда мужик загадал, чтобы он остался без глаза.
«Око за око оставляет всех слепыми», — написал в Twitter Маск. На это многие пользователи начали возмущаться тем. что американец опять цитирует русские анекдоты и пословицы. «А вы знаете какие-нибудь украинские притчи или только русские?» — написал один из комментаторов.
SovikПо моему ВСУ сами не рады, что туда зашли.
slavayninдо этого приходилось включать в экипаж негра
Siberian sinnerСвинопасы как есть.Ничего, кроме брезгливости не вызывают. Хуже Табаки из мультфильма "Маугли".
pepelmetal"В настоящее время месторождение законсервировано из-за жалоб местных жителей, которых беспокоили частые...