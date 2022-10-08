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Молодым мамам посоветовали сбрасывать вес грудью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rupal28 / CC BY-SA 4.0

Грудное вскармливание положительно влияет на женское здоровье, в том числе помогает сбросить вес молодым мамам, рассказала педиатр Оксана Кнуева.

«Пока женщина кормит грудью, окситоцин помогает расслабиться, снижает стресс и кровяное давление. Выброс окситоцина, происходящий при каждом кормлении грудью, помогает укрепить эмоциональную связь с малышом», — сказала Кнуева изданию NGS55.ru.

Педиатр отметила, что при кормлении грудью сжигается до 500 калорий в день, поэтому этот процесс помогает сбросить лишний вес, который женщина набрала во время беременности.

Кроме всего прочего, во время грудного вскармливания в организме женщины вырабатывается гормон окситоцин, который имеет антидепрессивный эффект. Поэтому врач посоветовала женщинам не пренебрегать кормлением ребенка грудью.

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