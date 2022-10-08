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Привычка пропускать завтрак оказалась опасной для ума

Источник:
Life Metabolism
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Фото: Sibnet.ru

Ученые выяснили, что привычка пропускать завтрак нарушает когнитивные функции мозга. Работа исследователей была опубликована в журнале Life Metabolism.

Специалисты Чжэцзянского университета собрали данные о пищевых привычках с более чем 3 тысяч мужчин. С ними провели ряд тестов когнитивных функций.

Ученые пришли к выводу, что прием пищи по равномерному графику лучше всего влияет на когнитивное здоровье. При этом пропуск завтрака увеличивает риск снижения умственной работоспособности, памяти.

Исследователи планируют продолжить исследования, чтобы подтвердить результаты в разных группах населения и выявить закономерности, как завтрак влияет на работу мозга.

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Жизнь #Здоровье
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