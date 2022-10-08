Палеонтологи нашли останки крупнейшей птицы в истории планеты

Палеонтологи обнаружили в Австралии останки, которые принадлежали вымершей птице Стиртона.

Ученые нашли пару ног, принадлежащих птице. Конечности были обнаружены в ископаемом месте в глубинке центральной Австралии, сообщает ScienceAlert.

Впервые останки этой птицы были найдены сочлененными, расположенными так, как могли бы располагаться при жизни Стиртона.

«Это означает, что туша была целой, когда ее похоронили. У нас есть только голени. Есть все основания ожидать, что большая часть остального скелета — если не весь скелет — может лежать в следующем раскопе», — сказал изданию палеонтолог и куратор отдела наук о Земле в Музее и художественной галерее Северной территории Адам Йейтс.

Громовая птица Стиртона (Dromornis Stirtoni) — крупная пернатая птица, которая достигала 2,5 метра в высоту и весила более 450 килограммов. Она считается самым крупным из когда-либо существовавших видов птиц.