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Алтай укомплектовал подразделение в рамках частичной мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Республика Алтай укомплектовала подразделение в рамках частичной мобилизации, отправка жителей состоится при поступлении соответствующих указаний, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своем телеграмм-канале.

Ранее сенатор Владимир Полетаев сообщил, что в регионе в ходе частичной мобилизации не призвали ни одного жителя. Рядом СМИ эти данные были интерпретированы неверно. 

«На данный момент это действительно так. Сейчас в рамках частичной мобилизации в регионе ведется актуализация имеющихся данных, завершена работа по комплектованию возложенного подразделения, вручены мобилизационные предписания. С поступлением соответствующих указаний и в установленные сроки состоится отправка», – рассказал Максимов.

Он уточнил, что, по данным военного комиссариата региона, со времени объявления частичной мобилизации в Республике Алтай более 50 человек инициативно пришли в военкоматы, чтобы быть мобилизованными. Еще около 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы.

Ранее военный комиссариат Республики Алтай поделился фотографиями из военной части Новосибирска, где размещают мобилизованных в рамках частичной мобилизации. Именно в эту часть отправятся и мобилизованные из Республики Алтай.

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