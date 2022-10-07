Песни Бориса Моисеева пропали с музыкальных площадок

Песни Бориса Моисеева исчезли с платформ «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка», доступными остались только некоторые дуэты с исполнителем.

На «Яндекс. Музыке» остались дуэты Моисеева со Стасом Костюшкиным и Ириной Билык, а также подкасты с участием артиста.

В «VK Музыка» можно найти песни Моисеева с Сергеем Пенкиным и Таисией Повали. Также во «ВКонтакте» остался сингл певца «Края».

По какой причине песни пропали с российских музыкальных платформ, неизвестно. Предположительно, проблема может заключаться в том, что текущий правообладатель не занялся вопросом размещения произведений Моисеева.

Борис Моисеев умер 27 сентября на 69 году жизни. Артист перед смертью жаловался на здоровье. Причиной смерти считается третий инсульт.