Байден заявил, что Путин «не шутит» о ядерном оружии

Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой применения ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден.

«Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», — сказал Байден, его слова приводит в Twitter корреспондент CNN в Белом доме Наташа Бертран.

Президент США заявил, что «довольно хорошо» знает президента России Владимира Путина. «Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия», — считает Байден.

Глава Белого дома отметил, что он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия не привело бы к полномасштабной ядерной войне. Он подчеркнул, что это «не может не закончиться Армагеддоном».

Путин, объявляя частичную мобилизацию 21 сентября, обвинил Запад в «ядерном шантаже» и стремлении добиться распада России «на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей». Он напомнил, что у России тоже есть ядерное оружие, подчеркнул, что страна готова использовать все средства для защиты, и призвал не считать это заявление блефом.