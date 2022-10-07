НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден заявил, что Путин «не шутит» о ядерном оружии

Источник:
Sibnet.ru
817 9
Фото: Office of the President of the United States

Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой применения ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден.

«Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», — сказал Байден, его слова приводит в Twitter корреспондент CNN в Белом доме Наташа Бертран.

Президент США заявил, что «довольно хорошо» знает президента России Владимира Путина. «Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия», — считает Байден.

Глава Белого дома отметил, что он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия не привело бы к полномасштабной ядерной войне. Он подчеркнул, что это «не может не закончиться Армагеддоном».

Путин, объявляя частичную мобилизацию 21 сентября, обвинил Запад в «ядерном шантаже» и стремлении добиться распада России «на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей». Он напомнил, что у России тоже есть ядерное оружие, подчеркнул, что страна готова использовать все средства для защиты, и призвал не считать это заявление блефом.

Еще по теме
Зеленский подтолкнул мир к ядерной войне
Дерипаска отвел «безумию» в мире еще три года
Меркель заявила о невозможности мира в Европе без участия России
Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Алла Пугачева снова громко высказалась в соцсети
Обсуждение (9)
Картина дня
Зеленский подтолкнул мир к ядерной войне
Дерипаска отвел «безумию» в мире еще три года
Байден заявил, что Путин «не шутит» о ядерном оружии
Матвиенко назвала условие для прекращения огня
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Sovik

У него совсем кукуха поехала? Он в открытую призывает начать 3 мировую войну!

urbasik

И это лицо Победы? да вы с печки рухнули.

Uynachalnica

Пусть это тем жителям Давыдова Брода расскажет, которые проголосовали за вхождение, а их опять отсоединили,...

slavaynin

Он хочет что бы НАТо и Россия уничтожили друг друга и кругом была одна украина.