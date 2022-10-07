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Дерипаска отвел «безумию» в мире еще три года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: World Economic Forum / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал сложившуюся в мире ситуацию «безумием» и предположил, что оно закончится в ближайшие три года.

«Просто какой-то запредельный уровень вранья и провокаций по всему миру в эти дни. <...> Судя по всему, сил и запала у всех хватит еще на 2,5-3 года», — написал Дерипаска в телеграм-канале.

По мнению Дерипаски, как только «нынешнее безумие» остановится, политики, «оставшиеся в здравом уме», займутся проработкой норм международного права, которые будут соблюдаться всеми странами.

Он допустил, что ООН и систему международных судебных институтов ждет «полная деполитизация». Бизнесмен также указал на фальсификацию уголовных дел и назвал суды по всему миру «послушными орудиями в руках политиков».

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Политика #Россия #Мир
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