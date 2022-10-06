Выпускник Томского политеха стал главой Запорожской АЭС

Выпускник Томского политеха Олег Романенко будет руководить российской компанией, которая будет эксплуатировать Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба вуза.

Романенко окончил теплоэнергетический факультет Томского политеха в 1986 году по специальности «Атомные электрические станции». По распределению попал на Балаковскую АЭС в Саратовской области, где прошел путь до главного инженера.

«Вопрос безопасной эксплуатации ядерных установок в атомной индустрии является ключевым. Только организация, обладающая соответствующим опытом и компетенциями, способна справиться с такой задачей. Поэтому не случайно, что государство поручило новой компании обеспечить устойчивую работу Запорожской атомной станции с соблюдением всех критериев и стандартов безопасности и использованием безупречного опыта эксплуатации АЭС в РФ», — сказал Романенко.

Новая организация восстановит поврежденную инфраструктуру с учетом опыта эксплуатации атомных энергоблоков в России.

Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей мощностью 6 ГВт была построена в 80-х годах на берегу Каховского водохранилища. Рядом со станцией расположен город-спутник Энергодар, в котором проживают сотрудники атомной станции и члены их семей.