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Корчевников устроил истерику из‑за мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © boriskorchevnikov, vk.com/boriskorchevnikov

Гендиректор канала «Спас» и телеведущий Борис Корчевников жестко и со слезами на глазах высказался о тех россиянах, которые избегают мобилизации. Видео с его интервью в программе «Соловьев. Live» распространили по Сети.

«За тебя идет сражаться солдат, теперь посмотри на этого умирающего человека, посмотри и пойми, что он за тебя отдал свою жизнь. И вот подумай теперь, что же такое наша Родина, если за нее кто-то отдает жизнь? А я ее значит не люблю, если она не стоит того. Как же мне жить дальше, если ты даже тогда не сможешь изменить отношения к своей стране», — сказал рыдающий Корчевников.

Всех, кто не готов отправиться на военную спецоперацию, телеведущий назвал непатриотичными людьми: «Ты ничто, ты зeрo, ты ноль, ты тлен, ты мусор». Он отметил, что с такими расправится Бог.


Запись со словами Корчевникова разлеталась по Сети и вызвала бурную реакцию. Например, на его слова иронично отреагировала Ксения Собчак.

«Мобилизовался ли Борис Корчевников после этого эфира, где он расплакался от обиды за Родину? Нет, остался дома в Москве в окружении икон и недоумении, почему люди не рвутся на фронт», — написала она в телеграм-канале.

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Обсуждение (7)
Топ комментариев

Siberian sinner

Репарации выплачиваются страной, принявшей капитуляцию, ибо Vae Victis!, как говорили древние.Россия...

Denis CENTR

Как и всегда, ничего нового и положительного😩

nicollaich

А сколько должна Украина ДНР и ЛНР за период с 2014-го года?Польшу и Германию этот вопрос не волнует?

korvinsS

У тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)