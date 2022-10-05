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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Австрия предложила площадку для переговоров России и Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Австрия предложила провести переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины на своей территории и готова для этого поддерживать каналы связи с Россией, пишут западные СМИ со ссылкой на анонимного австрийского чиновника.

Во вторник заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер отметила, что Вашингтон постоянно консультируется с союзниками по НАТО по вопросам «ядерной угрозы", якобы исходящей от России.

В этой связи австрийский чиновник сообщил, что Австрия «предложила себя в качестве нейтральной площадки для сложных переговоров и готова провести переговоры по деэскалации и поддерживать каналы связи с Россией», приводит ТАСС материал The Hill.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре заявил, что Россия и Украина должны проявить готовность к переговорам, это необходимо для достижения прекращения огня.

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