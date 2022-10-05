НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Песни Пугачевой убрали с радиостанций

Источник:
Sibnet.ru
342 3
Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Песни артистов, высказавшихся против спецоперации, негласно убрали из эфира радиостанций. В числе исполнителей — Алла Пугачева.

О том, чьи песни больше не будут звучать на радио, анонимно рассказал редактор московской радиостанции изданию SOLENKA.INFO.

По его словам, с радиоэфиров сняли песни Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе и Константина Меладзе. Под раздачу попали и композиции Полины Гагариной, написанные вышеупомянутыми композиторами.

Также в списке Ани Лорак, группа «ВИА гра» и еще около 10 артистов. Среди зарубежных исполнителей — Мадонна и Леди Гага, которые негативно высказывались по отношению к России.

Еще по теме
Shaman прокомментировал скандал с песней «Встанем»
Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине
Стас Михайлов отменил концерты из‑за «нынешних обстоятельств»
Тимати высказался о готовности к мобилизации
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
Обсуждение (3)
Картина дня
Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России
Польша и Германия призвали Россию заплатить Украине
МИД России потребовал от Казахстана высылки украинского посла
Проезд по платным дорогам подорожает в два раза
Топ комментариев

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

krasprol

Карманный совфед... Он одобрит всё что угодно.

mosquito__2010

Вот люди. По своей продажной душенке других мерят. Позорники.

Danilon

Путин о ТАКИХ традиционных семейных ценностях говорил ? Брак ради компенсации ? Как мы до этого дожили...