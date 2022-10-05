Песни Пугачевой убрали с радиостанций

Песни артистов, высказавшихся против спецоперации, негласно убрали из эфира радиостанций. В числе исполнителей — Алла Пугачева.
О том, чьи песни больше не будут звучать на радио, анонимно рассказал редактор московской радиостанции изданию SOLENKA.INFO.
По его словам, с радиоэфиров сняли песни Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе и Константина Меладзе. Под раздачу попали и композиции Полины Гагариной, написанные вышеупомянутыми композиторами.
Также в списке Ани Лорак, группа «ВИА гра» и еще около 10 артистов. Среди зарубежных исполнителей — Мадонна и Леди Гага, которые негативно высказывались по отношению к России.
Иркут 69Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.
krasprolКарманный совфед... Он одобрит всё что угодно.
mosquito__2010Вот люди. По своей продажной душенке других мерят. Позорники.
DanilonПутин о ТАКИХ традиционных семейных ценностях говорил ? Брак ради компенсации ? Как мы до этого дожили...