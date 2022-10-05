Песни Пугачевой убрали с радиостанций

Песни артистов, высказавшихся против спецоперации, негласно убрали из эфира радиостанций. В числе исполнителей — Алла Пугачева.

О том, чьи песни больше не будут звучать на радио, анонимно рассказал редактор московской радиостанции изданию SOLENKA.INFO.

По его словам, с радиоэфиров сняли песни Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе и Константина Меладзе. Под раздачу попали и композиции Полины Гагариной, написанные вышеупомянутыми композиторами.

Также в списке Ани Лорак, группа «ВИА гра» и еще около 10 артистов. Среди зарубежных исполнителей — Мадонна и Леди Гага, которые негативно высказывались по отношению к России.