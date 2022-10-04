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Проезд по платным дорогам подорожает в два раза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/gkavtodor

Минтранс собирается повысить тарифы проезда по платным трассам для легковых автомобилей с трех рублей до пяти-восьми рублей за один километр.

Если плата за проезд введена после реконструкции трассы, то тариф будет повышен с трех до пяти рублей за километр. Например, это М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», приводит «Коммерсантъ» проект Минтранса.

Если трасса построена с нуля (например, Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва—Казань), предельный тариф поднимается с трех до восьми рублей.

Пересмотр понадобился в связи с выросшей себестоимостью строительства в среднем на 12%.

«Пользователей платных дорог повышение тарифов, наверное, неприятно удивит. Но в основе такого решения лежит чистая экономика. Растут затраты не только на строительство, но и на покупку средств организации движения, различного оборудования, в том числе иностранного производства», — прокомментировал глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

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Экономика #Транспорт и дороги #Автоправо
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