Минтранс собирается повысить тарифы проезда по платным трассам для легковых автомобилей с трех рублей до пяти-восьми рублей за один километр.

Если плата за проезд введена после реконструкции трассы, то тариф будет повышен с трех до пяти рублей за километр. Например, это М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», приводит «Коммерсантъ» проект Минтранса.

Если трасса построена с нуля (например, Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва—Казань), предельный тариф поднимается с трех до восьми рублей.

Пересмотр понадобился в связи с выросшей себестоимостью строительства в среднем на 12%.

«Пользователей платных дорог повышение тарифов, наверное, неприятно удивит. Но в основе такого решения лежит чистая экономика. Растут затраты не только на строительство, но и на покупку средств организации движения, различного оборудования, в том числе иностранного производства», — прокомментировал глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.