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Тараканы отправили домой певца из шоу «Звезды в Африке 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Певец Влад Соколовский из команды красных пошел на испытание с представительницей синих, моделью Вики Одинцовой на шоу «Звезды в Африке 3». Парень не смог преодолеть свой страх перед тараканами.

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке 3» команды решили выбить слабых участников у соперника. В итоге на испытание должны были отправиться Влад Соколовский и Вики Одинцова.

Ночью у Соколовского разболелся живот. Его даже отвезли в больницу и сделали УЗИ. Но ничего страшного не нашли. Многие участники решили, что Соколовский просто испугался грядущего испытания.

Но все же он отправился сразится за место в шоу. Участникам надо было ртом вытаскивать части мозаики из коробок с жуками, червяками и другими неприятными вещами. Соколовский не смог преодолеть страх перед тараканами. В итоге Одинцова победила.

В лагере разворачивались и другие события. Два главных интригана шоу Стас Ярушин (синие) и Олег Верещагин (красные) начали свои игры. Ярушин предложил Верещагину обмениваться информацией, чтобы сливать сильных игроков обоих команд. Верещагин рассказал о предложении Ярушина Вячеславу Малафееву (синие).

Тому не понравилось, что Ярушин хочет играть против своей команды. А Верещагин уверен, что раскол среди команды синих поможет красной команде победить.

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