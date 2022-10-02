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Мэри Поппинс и Кощея разоблачили на шоу «Аватар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Аватар»

Члены жюри шоу «Аватар» в пятом выпуске угадали, кто скрывается в образах Кощея и Мэри Поппинс.

Разгадывать аватаров предстояло Тимуру Батрутдиноу, Марку Тишману, Аиде Гарифуллиной, Иде Галич и Сергею Лазареву.

Первым в номинацию попал Кощей. Он исполнил песню Леонида Агутина «Голос высокой травы». Тишман предположил, что за аватаром скрывается Алексей Чумаков, остальные члены жюри назвали Доминика Джокера и оказались правы.

Второй в номинацию попала Мэри Поппинс. Она спела «Вою на луну» Нюши. В этот раз жюри единогласно решило, что это певица Люся Чаботина, и не ошиблось.

Шоу «Аватар» — аналог «Маски», где артисты скрывают истинное за виртуальным аватаром. Жюри должно по голосу и жестам угадать, кто скрывается за образом того или иного персонажа.

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nifnif

Олимпийское движение всегда было вне политики,так было в хартии. когда америкосы в ираке начали воевать...

Danilon

С Лиманом неудобно вышло. Ещё одна перегруппировка. А может Кадыров покажет пример этому генералу и сам...

Egorka72

Про профпригодность генералов... - рыба с головы гниёт, есть правда в словах Рамзана Ахматовича..

kygear

Теперь у сына медведева заправки в америке отожмут и у остальных тоже?