Заявка Киева на вступление в НАТО оказалась «сюрпризом» для США

Западные страны уклоняются от немедленного вступления Украины в НАТО, поскольку не желают войны с Россией, пишет американское издание Politico мо ссылкой на свои источники.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил на прямой вопрос журналистов о том, готов ли альянс рассмотреть эту заявку.

«Заявление Украины о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, стало сюрпризом для администрации президента США Джо Байдена», — сказал источники. Они напомнили, что 5 статья устава альянса предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на члена организации.

Издание отмечает, что немедленное вступление Украины в НАТО может привести к войне между США и Россией. Некоторые союзники бывшего президента США]Дональда Трампа даже пытались убедить Украину взять на себя обязательство не присоединяться к НАТО, пишет Politico.