Издатели сообщили об аномальном подорожании печати книг

Производство книг в России с начала 2022 года подорожало на 20–30% — издатели столкнулись с нехваткой полиграфических мощностей и материалов, сообщили издатели.

Себестоимость производства книг на фоне подорожания бумаги и типографских услуг к сентябрю выросла с начала года более чем на 30%, сказал РБК президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков

Похожую ситуацию описывает и директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь. По его словам, в последние годы рост цен на полиграфические услуги, не превышал темпы инфляции и составлял 5–8% в год. Резкое повышение стоимости производства книг началось в конце февраля 2022 года, после начала военной спецоперации на Украине.

Новиков отметил, что кризис в полиграфическом сегменте назрел еще в 2021-м, а новая геополитическая обстановка «этот кризис усугубила и вызвала дефицит полиграфических мощностей и рост себестоимости».