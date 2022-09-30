Universal снимет новую часть фильма «Американский пирог», его режиссером станет актриса и режиссер Сухата Дэй.

Сценарий фильма напишет актриса и режиссер Сухата Дэй («Определение, пожалуйста»). Она свежим взглядом посмотрит на комедийную франшизу, сообщил The Hollywood Reporter.

Главные герои фильма «Американский пирог» заключают между собой пакт: они должны потерять девственность до школьного выпускного. Фильм, снятый за 10 миллионов долларов, оказался чрезвычайно прибыльным: его сборы в мировом прокате превысили 235 миллионов долларов. Лента была отлично принята критиками.

Первый фильм запустил на голливудский небосвод ряд молодых звезд. Джейсон Биггз, Шонн Уильям Скотт, Шеннон Элизабет, Элисон Хэнниган.