Минздрав поддержал введение «сладкого» налога

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Министерство здравоохранения поддержало введение акциза на сладкие напитки. Это должно повлиять на снижение чрезмерного потребления содержащегося в таких напитках сахара.
Научные данные и опыт зарубежных стран говорят об эффективности введения дополнительного налогообложения на сладкие безалкогольные напитки, уверено ведомство.
Минздрав подчеркнул, что поддерживает меры, направленные на повышение качества и продолжительности жизни россиян, в том числе за счет приверженности к сбалансированному питанию.
Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее сообщил, что акциз на газировку может быть введен не ранее 2024 года. При этом инициативу раскритиковал Минсельхоз — его специалисты посчитали, что это приведет к росту цен.
MuCbEПрощай благополучие Европы и ее жителей!!
foxproОна понимает суть слов и что к чему.Отто фон Бисмарк «железный канцлер»«Превентивная война против России...
pepelmetalА Россия отказала в праве украине владеть несколькими областями
EvgenAEYРазве есть смысл жаловаться в ООН? Или так для галочки?