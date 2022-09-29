Минздрав поддержал введение «сладкого» налога

Министерство здравоохранения поддержало введение акциза на сладкие напитки. Это должно повлиять на снижение чрезмерного потребления содержащегося в таких напитках сахара.

Научные данные и опыт зарубежных стран говорят об эффективности введения дополнительного налогообложения на сладкие безалкогольные напитки, уверено ведомство.

Минздрав подчеркнул, что поддерживает меры, направленные на повышение качества и продолжительности жизни россиян, в том числе за счет приверженности к сбалансированному питанию.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее сообщил, что акциз на газировку может быть введен не ранее 2024 года. При этом инициативу раскритиковал Минсельхоз — его специалисты посчитали, что это приведет к росту цен.