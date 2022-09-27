Подсчитанано количество выехавших в Казахстан россиян

Порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

Аталыков уточнил, что с российской стороны у пропускных пунктов на границе скопились километровые очереди, ожидание в которых длительное. «С казахстанской стороны у нас никаких скоплений нет», — отметил он.

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов ранее сообщил, что республика не будет выдавать Москве бегущих от мобилизации россиян, если их разыскивают военкоматы в России. По его словам, такой розыск не является правовым основанием для выдачи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области анонсировал переговоры с Россией по поводу бегущих в республику россиян. Он уточнил, что большинство граждан уезжает из-за «сложившейся безвыходной ситуации».

«Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры»,— подчеркнул казахстанский лидер.