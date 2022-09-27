НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Подсчитанано количество выехавших в Казахстан россиян

Источник:
Tengrinews.kz
505 4
Фото: © пограничная служба ФСБ России

Порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

Аталыков уточнил, что с российской стороны у пропускных пунктов на границе скопились километровые очереди, ожидание в которых длительное. «С казахстанской стороны у нас никаких скоплений нет», — отметил он.

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов ранее сообщил, что республика не будет выдавать Москве бегущих от мобилизации россиян, если их разыскивают военкоматы в России. По его словам, такой розыск не является правовым основанием для выдачи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области анонсировал переговоры с Россией по поводу бегущих в республику россиян. Он уточнил, что большинство граждан уезжает из-за «сложившейся безвыходной ситуации».

«Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры»,— подчеркнул казахстанский лидер.

Еще по теме
Уехать под обстрелы в Донецк. ИНТЕРВЬЮ
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Подсчитано количество покинувших Россию с начала года
Кто такой Александр Дугин. СПРАВКА
смотреть все
Жизнь #О людях #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Вне закона: полиция за минуты «зачистила» площадь от хоровода
Как убивает ядерный взрыв: можно ли выжить?
Обсуждение (4)
Картина дня
Повреждения на нитках «Северного потока» посчитали беспрецедентными
Подсчитанано количество выехавших в Казахстан россиян
Главком ВСУ назвал себя учеником главы Генштаба России
Дешевая водка снова подорожает
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Bugaga

Вы блин определитесь уже, то из запаса, то из резерва. Если из резерва - то это абсолютно другие люди,...

Egorka72

Польские корабли военные вблизи места повреждений крутились с заходом в охранную зону.... и что-то о...

mosquito__2010

Американцы решили натурально европейцев превратить в эскимосов .

Danilon

Вы видели эти выездные комиссии ? Это какая-то историческая новация. Не могу вспомнить, где подобное...