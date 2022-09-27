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Снег выпадет в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мокрый снег будет падать ночью и утром в среду в Новосибирске, холодная погода продержится до конца недели, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Снег будет пролетать. Ночью и утром может появляться мокрый снег. Днем будет таять. Постоянного снежного покрова пока в Новосибирске не прогнозируется», — отметила Виноградова.

По ее словам, это связано с тем, что над городом стоит холодная воздушная масса. В предстоящие пять суток будет сохраняться холодная погода. А с 3 октября произойдет повышение температуры и станет более солнечно.

В прошлом году первый снег в Новосибирске выпал 26 сентября. Снежинки сразу растаяли, не коснувшись земли.

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