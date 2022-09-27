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Глава Бурятии ответил про сына в Израиле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The Russian Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился публикацией из соцсетей, где говорится, что его сын уехал в Израиль, губернатор ответил на эту претензию.

В публикации, которую выложил Цыденов, написано, что его сын-студент улетел в Израиль в бабушке по матери.

«И вот такое приходиться читать. Мой старший сын, как учился, так и учится в университете им. Баумана в Москве. Естественно никуда не уезжал. Бабушки, дедушки и отец моей жены уже умерли и похоронены в Чите. Теща живет в Москве», — написал Цыденов.

По его словам, родной брат супруги сейчас мобилизован. Ему 49 лет, он имеет бронь, но все равно пошел и будет служить танкистом.

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Сибирь #Бурятия #Местная власть
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