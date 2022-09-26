Свастика и пистолеты: хроника нападения на ижевскую школу

Вооруженный пистолетами мужчина в черной одежде ворвался в школу №88 в центре Ижевска и устроил стрельбу. В результате погибли 13 человек, среди которых семь детей. Еще 23 человека, в том числе 20 детей, были ранены. После этого нападавший застрелился. Что стоит за очередным массовым убийством в учебном заведении?

До инцидента в Ижевске последний громкий случай шутинга в российском учебном заведении произошел в сентябре 2021 года — тогда студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из помпового ружья в Пермском государственном университете.

Что произошло

Стрельба началась в районе 10.00 мск 26 сентября — преступник сначала убил двух дежуривших на входе в учебное заведение охранников, а затем поднялся на второй этаж, хаотично расстреливая всех, кто попадался ему на пути.

На момент инцидента в школе находилось порядка 900 учеников и 80 учителей. Сразу после стрельбы началась эвакуация. Школьники в попытке спастись прыгали из окон, в результате некоторые получили серьезные травмы.

После поступления сигнала о звуках выстрелов в школе №88 на место выехали восемь групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также сотрудники ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Удмуртии. Также к школе прибыли 14 бригад скорой помощи.

Силовики организовали оцепление и начали поэтажный осмотр школы — в одном из классов было обнаружено тело стрелка, он покончил с собой. Рядом с ним нашли два травматических пистолета, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

обнаруженное полицией тело стрелка в школе №88 Фото: © СК РФ

На оперативном видео СК РФ заметно, что нападавший захватил с собой порядка десяти обойм с патронами калибром 9 мм. При этом на обоймах красной краской нанесено слово «Ненависть». Мужчина была одет в черную одежду с нацистской символикой на груди.

На одном из пистолетов была сделана надпись «ERIC DYLAN» — это отсылка к стрелкам, совершившим массовое убийство в американской школе «Колумбайн». На втором пистолете — «COLUMBINE». В России движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено.

Что известно про стрелка

Полицейские оперативно установили личность стрелка, им оказался местный житель Артем Казанцев, 1988 года рождения, выпускник школы №88. Глава Удмуртии Александр Бречалов написал на своей странице «ВКонтакте», что Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере.

«Следователи проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Казанцеву также посмертно проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Известно, что ижевский стрелок не состоял на учете в Росгвардии как владелец легального оружия.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что вместе с преступником в результате стрельбы погибло 14 человек, а нападению подверглась школа под номером 88. Число 1488 активно используют члены неофашистских движений в качестве кодового лозунга.

СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, а также части 1 статьи 222 УК РФ о незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении огнестрельного оружия.

Первая реакция властей

С подмосковного аэродрома Жуковский в Ижевск вылетел спецборт МЧС для транспортировки тяжелораненых в московские больницы. На борту самолета находятся медработники и психологи МЧС России, а также врачи министерства здравоохранения РФ.

После стрельбы в школе № 88 Ижевска власти Удмуртии отменили занятия в остальных школах республики для проверки соблюдения мер безопасности. Глава региона Александр Бречалов отметил, что власти предпринимают все меры для обеспечения безопасности учебных заведений.

Кремль назвал случившееся терактом. Президент России Владимир Путин заявил, что «глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии, и желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта».

Премьер Михаил Мишустин также выразил соболезнования семьям погибших. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после случившегося предстоит проанализировать эффективность мер для обеспечения безопасности школ.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил усилить охрану в российских школах, детсадах и вузах. По его словам, требуется проработать вопрос дополнительного вооружения такой охраны.