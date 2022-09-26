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Регионы Сибири померялись зарплатами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самые высокие по покупательной способности зарплаты оказались в Новом Уренгое, среди городов Сибири выше оказался Иркутск.

Для оценки ситуации в этом вопросе эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора.

На первом месте рейтинга по уровню зарплат находится Новый Уренгой. В среднем здесь получают 130 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести 5,69 фиксированного потребительского набора.

Из городов Сибири выше всех в рейтинге оказался Иркутск, он расположился на 17 строчке. Здесь можно приобрести 3,55 набора с зарплатой 62,5 тысячи рублей. На 20 месте находится Кемерово, на 27 — Новокузнецк, на 28 — Красноярск, на 29 — Томск.

А вот самым последним из СФО по покупательской способности оказался Горно-Алтайск на 83 строчке с зарплатой 44 тысячи рублей, на которую можно купить 2,29 потребительского набора.

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Экономика #Деньги #Республика Алтай #Кузбасс #Томск #Красноярск
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