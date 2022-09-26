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Археологи Алтая изучат разрушающиеся древние поселения

Источник:
Sibnet.ru
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Археологи Республики Алтай проводят спасательные работы на местах разрушающихся древних поселений в районе села Купчегень, сообщает пресс-служба Горно-Алтайского госуниверситета.

Здесь изучают эрозионные участки памятников, которые могут исчезнуть из-за обрушения культурного слоя. Так называемое поселение Купчегень-1 – это единственный в данный момент на территории Алтая поселенческий памятник эпохи средневековья, на котором проводятся раскопки.

В регионе чаще исследуются древние погребения, хорошо изучено, как люди в то время умирали, как их тела хоронили, а вот именно жизнь людей исследована недостаточно. Именно исследование поселений дает информацию о повседневной жизни, хозяйственных занятиях людей, живших здесь несколько тысяч лет назад.

«Когда человек живет в каком-то месте определенное время, он всегда оставляет много следов своего пребывания: выкапывает погребы, жжет костры, готовит пищу, съедает ее, выбрасывает остатки, колет дрова, производит керамическую посуду. И в земле постепенно накапливается и сохраняется большое количество следов его пребывания», – рассказал старший научный сотрудник ГАГУ, руководитель экспедиции Никита Константинов.

Именно по этим следам ученые реконструируют жизненную картину поселения. Природную обстановку того времени помогают восстановить палеоботаники. Это ученые, изучающие грунт, где содержатся следы человеческой деятельности, на предмет наличия остатков растений, пыльцы, спор, ищут они и следы культурных растений.

Другие раскопки

Раскопки проходят еще на двух поселениях. Кожолю-1 – это многослойное поселение, где сделаны находки средневековья и раннего железного века. А на поселении Кожолю-2 были найдены фрагменты керамической посуды афанасьевской культуры, относящейся к раннему бронзовому веку.

«Главная задача – не только укрепить размывы, а раскопать участки, которые в ближайшее время обрушатся. Важно отметить, что раскопки — это разрушающий метод исследования. После раскопок участок уже не представляет научного интереса. Однако в процессе раскопок мы тщательно фиксируем все следы человеческой жизнедеятельности», – добавил ученый.

Исследуемую часть памятника сохраняют в виде чертежей, фотографий, различных 3D-моделей, описаний. Все сделанные на месте находки будут переданы в музей.

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