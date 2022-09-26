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Экономист рассказал о выгодном для России курсе доллара

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Курс 70 рублей за доллар станет комфортным для российской экономики, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«При этом рубль не торопится ослабевать на фоне сохраняющегося дисбаланса в пользу предложения валют. Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов», — приводит «Прайм» слова Зельцера.

По его словам, токсичные валюты никто покупать уже не планирует, а по валютам дружественных стран, видимо, есть определенные нюансы.

Ожидания сводятся к понижению курса рубля в связи с возможным введением Западом потолка цен на российские энергоресурсы и восстановления потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта, сказал эксперт.

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Экономика #Деньги
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