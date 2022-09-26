Экономист рассказал о выгодном для России курсе доллара

Курс 70 рублей за доллар станет комфортным для российской экономики, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«При этом рубль не торопится ослабевать на фоне сохраняющегося дисбаланса в пользу предложения валют. Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов», — приводит «Прайм» слова Зельцера.

По его словам, токсичные валюты никто покупать уже не планирует, а по валютам дружественных стран, видимо, есть определенные нюансы.

Ожидания сводятся к понижению курса рубля в связи с возможным введением Западом потолка цен на российские энергоресурсы и восстановления потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта, сказал эксперт.