Врач перечислил первые симптомы психического расстройства

Некоторые безобидные, на первый взгляд, привычки могут оказаться симптомами обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), предупредил кандидат медицинских наук, врач-психиатр Евгений Фомин.

Периодически повторяющиеся действия и навязчивые мысли иногда свидетельствуют о расстройстве психики, которое может развиваться и негативно влиять на многие сферы жизни человека, отметил он.

«Обсессивно-компульсивное расстройство — состояние, которое характеризуется навязчивыми идеями и компульсивными поступками, то есть эти поступки, компульсии, периодически повторяются, формируются определенные ритуалы в поведении человека», — пояснил в интервью радио Sputnik пояснил Фомин.

По его словам, на начальном этапе ОКР почти не отражается на качестве жизни человека, странности в поведении пациента могут выглядеть со стороны как индивидуальные особенности, как «изюминка».

«Как правило, ОКР начинается с того, что у человека действительно есть безобидная черта личности или привычка, немного странная, например, плевать через левое плечо или не наступать на стыки уличных плиток. Или человек что-то делает чуть чаще, может быть, моет руки или проверяет, закрыта ли дверь, выключен ли газ или утюг, хотя помнит, что закрыл и выключил», — привел примеры Фомин.

Если заболевание прогрессирует, человек начинает страдать от повышенной тревожности и чувства вины, у него возникают сложности с социализацией, продолжил врач.