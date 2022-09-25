НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новейшая ракета Х-69 повысит боевую эффективность авиации

Источник:
ТАСС
218 0
Многофункциональная авиационная крылатая ракета Х-69
Многофункциональная авиационная крылатая ракета Х-69
Фото: © Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Оснащение многофункциональной авиационной крылатой ракетой Х-69 позволяет сохранить малозаметность самолета-носителя и увеличить боекомплект, сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

Оснащение самолетов-носителей ракетами X-69 позволяет значительно увеличить эффективность авиационного комплекса в целом за счет сохранения малозаметности самолета-носителя и увеличения боекомплекта», — сказал Обносов в интервью ТАСС.

По его словам, ракета имеет сечение прямоугольной формы. «В нашем случае это позволяет во внутренний отсек загрузить максимальное количество изделий», — пояснил он.

Х-69 предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами. Оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления. Максимальная дальность полета составляет до 290 километров.

Еще по теме
«Корнет» получит алгоритм для обмана активной защиты танков
Россия применила Ту-214Р против украинских объектов
Зеленский потребовал у Германии современные танки
Как убивает ядерный взрыв: можно ли выжить?
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Что ждет Россию: прогнозы астрологов и провидцев
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Обсуждение (0)
Картина дня
Стало известно о послании Путина парламенту 30 сентября
Матвиенко указала губернаторам на ошибки при мобилизации
Эксперт раскрыл подвох рассрочки без переплат
Врач перечислил первые симптомы психического расстройства
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самые красивые девушки России. ФОТО
Самое обсуждаемое
62
Путин объявил частичную мобилизацию россиян
49
Киев сообщил об обмене командиров «Азова» и Медведчука
42
Жители России ринулись в Казахстан
41
Эрдоган заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине
37
Новосибирский губернатор поддержал идею Кадырова о самомобилизации