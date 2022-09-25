Новейшая ракета Х-69 повысит боевую эффективность авиации

Оснащение многофункциональной авиационной крылатой ракетой Х-69 позволяет сохранить малозаметность самолета-носителя и увеличить боекомплект, сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

Оснащение самолетов-носителей ракетами X-69 позволяет значительно увеличить эффективность авиационного комплекса в целом за счет сохранения малозаметности самолета-носителя и увеличения боекомплекта», — сказал Обносов в интервью ТАСС.

По его словам, ракета имеет сечение прямоугольной формы. «В нашем случае это позволяет во внутренний отсек загрузить максимальное количество изделий», — пояснил он.

Х-69 предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами. Оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления. Максимальная дальность полета составляет до 290 километров.