Замминистра обороны по тылу освободили от должности

Заместитель министра обороны материальному-техническому обеспечению генерал армии Дмитрий Булгаков ушел в отставку «в связи с переходом на другую должность», сообщает пресс-служба Минобороны России.
На должность замминистра обороны назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной России. Он будет отвечать за тыловое обеспечение Вооруженных сил, уточнили в Минобороны.
Это первая кадровая перестановка в российском военном ведомстве с начала военной операции на Украине, о которой было официально объявлено. Спецоперация выявила множество проблем в материально-техническом обеспечении войск.
Дмитрий Булгаков в 1976 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. В1984 году — Военную академию тыла и транспорта. 1996 году — Военную академию Генерального штаба. В июле 2010 назначен заместителем Министра обороны Российской Федерации.
Михаил Мизинцев в 1984 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училища. После этого занимал должности в различных группах войск и военных округах, в Генеральном штабе ВС РФ, был слушателем Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Начальником Национального центра управления обороной РФ Мизинцев назначен в декабре 2014 года.
urbasikВот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.
DanilonПоддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.
Siberian sinnerКто этот мощный дурачок человек?
krasprolЭтому государству нельзя доверять.