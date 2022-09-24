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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Замминистра обороны по тылу освободили от должности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Заместитель министра обороны материальному-техническому обеспечению генерал армии Дмитрий Булгаков ушел в отставку «в связи с переходом на другую должность», сообщает пресс-служба Минобороны России.

На должность замминистра обороны назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной России. Он будет отвечать за тыловое обеспечение Вооруженных сил, уточнили в Минобороны.

Это первая кадровая перестановка в российском военном ведомстве с начала военной операции на Украине, о которой было официально объявлено. Спецоперация выявила множество проблем в материально-техническом обеспечении войск.

Дмитрий Булгаков в 1976 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. В1984 году — Военную академию тыла и транспорта. 1996 году — Военную академию Генерального штаба. В июле 2010 назначен заместителем Министра обороны Российской Федерации.

Михаил Мизинцев в 1984 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училища. После этого занимал должности в различных группах войск и военных округах, в Генеральном штабе ВС РФ, был слушателем Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Начальником Национального центра управления обороной РФ Мизинцев назначен в декабре 2014 года.


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urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

Siberian sinner

Кто этот мощный дурачок человек?

krasprol

Этому государству нельзя доверять.