Cyberpunk 2077 получила «картофельную» графику

Игра Cyberpunk 2077 получила модификацию, которая расширяет возможности графических настроек. Дополнение доступно на сайте Nexus Mods.

Пользовательская модификация под названием Performance Boost For Potato PC открывает дополнительные параметры, которые позволяют получить так называемую «картофельную» графику с минимальными требованиями.

В частности, после установки модификации появляется возможность отключить визуальные эффекты, которые являются обязательными. В результате производительность игры резко повышается.

По подсчетам создателя мода, если активировать все его настройки, то быстродействие игры повысится примерно в два раза по сравнению с самыми низкими настройками из стандартной Cyberpunk 2077.

В результате требовательную к минимальной конфигурации ПК игру смогут полноценно оценить даже владельцы слабых компьютеров, собранных много лет назад.