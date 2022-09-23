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Госдума потребовала провести «культурную мобилизацию»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Группа по расследованию антироссийской деятельности в культуре при Госдуме потребовала провести «культурную мобилизацию».

Так, депутатов Госдумы возмутило, что с 2014 года в театрах Москвы не появилось ни одной постановки о событиях в Донбассе, а с февраля 2022 года — ни одного спектакля о спецоперации на Украине, пишет News.ru.

Парламентарий Дмитрий Кузнецов направил в ведущие театры Москвы официальные запросы с вопросом о том, присутствуют или планируются ли в их репертуаре спектакли на тему защиты Донбасса и получит отрицательный ответ.

После этого Кузнецов направил депутатские запросы о конкурсах на создание пьес о Донбассе и спецоперации министру культуры России Ольге Любимовой, а также министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

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Политика #Россия #Культура
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