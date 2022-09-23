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Гигантское облако обнаружили у черной дыры в центре Млечного пути

Источник:
ТАСС
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Сверхмассивная черная дыра «Стрелец А» в центре Млечного Пути
Сверхмассивная черная дыра «Стрелец А» в центре Млечного Пути
Фото: © NASA Via Getty Images

Ученые обнаружили в ближайших окрестностях, сверхмассивной черной дыры «Стрелец А» (Sgr A*), расположенной в центре Млечного Пути, гигантское облако газа, сообщил научный сотрудник Радиоастрономического института в Бонне (Германия) Мацей Вильгус.

«Как мы предполагаем, нам удалось открыть крупное облако из газа, которое вращается вокруг Sgr A* по орбите, сопоставимой по диаметру с расстоянием между Солнцем и Меркурием. Это скопление материи совершает один виток всего за 70 минут. Это означает, что оно движется со скоростью, составляющей 30% от скорости света», — приводит ТАСС слова Вильгуса.

В центре ядра Млечного Пути находится черная дыра «Стрелец А», о чьем существовании астрономы узнали в начале 1990-х годов по тому, как ее притяжение влияет на орбиты соседних с ней объектов.

В последующие три десятка лет астрономы обнаружили, что ее окружают несколько десятков звезд и несколько крупных облаков газа, периодически сближающихся и проходящих на опасном расстоянии от нее.

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