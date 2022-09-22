Представлен первый беспилотник с ионным двигателем

Стартап Undefined Technologies представил прототип первого беспилотника на ионной тяге. Во время демонстрации дрон Silent Ventus продержался в воздухе около четырех минут.

Ионная тяга в настоящее время используется только в космических аппаратах. Принцип работы такого двигателя простой — сильное электромагнитное поле ионизирует атомы воздуха, заставляя двигаться их в одном направлении.

Отсутствие вентиляторов или винтов делает дрон практически полностью бесшумным. Однако ионная тяга очень мала, поэтому многие эксперты сомневаются, что прототип пойдет в серию.

Сами разработчики признаются, что испытания моделей с подобным типом двигателя идут уже несколько лет. За этот период им удалось удлинить время полета дрона только с пары секунд до нескольких минут.

Тем не менее, компания рассчитывает представить в 2024 году коммерческую версию бесшумного грузового дрона для доставки товаров, которая сможет держаться в воздухе 15 минут.