Российские акции упали на фоне обращения Путина

Российский рынок акций в начале основной сессии в среду демонстрирует падение ведущих индексов после обращения президента России Владимира Путина к россиянам, в котором он объявил о частичной мобилизации.

Индекс Мосбиржи падает на 2,98% — до отметки 2 149,64 пункта, индекс РТС снижается до 1 106,03 пункта (-4,17%). На открытии торгов индекс Мосбиржи составлял 2 024,15 пункта (-8,64%), а долларовый индекс РТС терял 10,9% и находился на отметке 1 028,34 пункта, приводит РИА Новости данные торгов.

Таким образом, долларовый индекс РТС опустился ниже 1 100 пунктов впервые с 15 августа, а индекс Мосбиржи опустился ниже 2 100 пунктов впервые с 9 августа.

Ведущие российские фондовые индексы накануне обвалились более чем на 8% после объявления ряда республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей о проведении референдума о вхождении в состав России.

Снижение оказалось самым мощным с 24 февраля, когда индексы потеряли более 30% на фоне объявления о проведении специальной военной операции на Украине.